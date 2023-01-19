Раскрыта ошибка Байдена, позволившая России нарастить доходы

Президент Соединённых Штатов Джо Байден допустил ошибку, которая позволила России молниеносно нарастить доходы благодаря продаже угля, нефти и газа. Об этом заявил аналитик и экс-сотрудник конгресса США Дон Риттер.

"Несмотря на частично введённое эмбарго (или, возможно, из-за него), продажи нефти, газа и угля сейчас приносят гораздо больше доходов (для России. — Прим. ред.), чем в 2021 году, а в 2022 году прогнозируется рост доходов ещё на одну треть", — рассказал The Washington Times Риттер.

По его оценке, причина в неверной энергетической политике Байдена. Эксперт отметил, что у Штатов нет других предложений для мирового рынка энергоресурсов, в связи с этим у РФ отсутствуют конкуренты. Вместе с тем Штаты отказались от развития энергетических мощностей в рамках страны.