На Сахалине ввели ограничения из-за вспышки гриппа и ОРВИ

На Сахалине из-за вспышки гриппа и ОРВИ введены ограничения. Средняя заболеваемость там за вторую неделю года превысила эпидемический порог сразу на 71,6%, а по этим вирусным болезням она выросла сразу на 97,4%. Об этом рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, самый большой прирост заболеваемости — среди самых маленьких жителей региона. Среди детей младше трёх лет выявлено на 145,5% случаев больше. А эпидемический порог превышен больше среди детей в возрасте 3–6 лет (+287,3%).

Введённые ограничения среди прочего предусматривают в том числе отмену кабинетной системы обучения в образовательных учреждениях, деление классов на более мелкие, а также отмену уроков, во время которых ученики из нескольких классов должны находиться вместе.

А ещё пока нельзя будет проводить массовые общественные, культурные, спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Также вводится масочный режим для работников предприятий торговли, общественного питания, в лечебно-профилактических учреждениях. Так будет до стабилизации ситуации с заболеваемостью.