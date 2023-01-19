На Сахалине ввели ограничения из-за вспышки гриппа и ОРВИ
На Сахалине из-за вспышки гриппа и ОРВИ введены ограничения. Средняя заболеваемость там за вторую неделю года превысила эпидемический порог сразу на 71,6%, а по этим вирусным болезням она выросла сразу на 97,4%. Об этом рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, самый большой прирост заболеваемости — среди самых маленьких жителей региона. Среди детей младше трёх лет выявлено на 145,5% случаев больше. А эпидемический порог превышен больше среди детей в возрасте 3–6 лет (+287,3%).
Введённые ограничения среди прочего предусматривают в том числе отмену кабинетной системы обучения в образовательных учреждениях, деление классов на более мелкие, а также отмену уроков, во время которых ученики из нескольких классов должны находиться вместе.
А ещё пока нельзя будет проводить массовые общественные, культурные, спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Также вводится масочный режим для работников предприятий торговли, общественного питания, в лечебно-профилактических учреждениях. Так будет до стабилизации ситуации с заболеваемостью.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране на 53%. Чуть меньше пациентов зарегистрировано с диагнозом "ковид", заболеваемость им выросла на 40% за тот же период.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко