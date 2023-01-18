Стало известно о необычной "традиции" россиян перед Крещением

Россияне особенно часто обращаются к шаманам на святочной неделе перед Крещением. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал действительный член Единого совета шаманов России (ЕСШР) Николай Качуров. Он отметил, что такие колдуны помогают людям вне зависимости от их вероисповедания.

"Будь человек приверженцем православия или любого христианского течения, будь он мусульманин или буддист — мне неважно. Ко мне приходит человек, и помочь надо человеку. То есть его вероисповедание, религия шаману не то чтобы неинтересны, но, по крайней мере, никак не мешают", — пояснил Качуров.

По его словам, чаще всего люди обращаются к шаманам, чтобы узнать что-то про своё здоровье, достаток, а также отношения с детьми или родителями. При этом Качуров напомнил, что он и его "коллеги" занимаются духовными практиками, а не какими-либо гаданиями.