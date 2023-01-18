Сирота рассказал, что определяет "сексуальность" аграрной отрасли

Стимулом пойти в сельское хозяйство для молодёжи станут технологии и робототехника, они и будут определять "сексуальность" отрасли для нового поколения. Таким мнением поделился владелец сыроварни в подмосковной Истре, председатель совета Союза сыроваров Олег Сирота в беседе с РИА "Новости", комментируя заявление гендиректора PepsiCo Рамона Лагуарта о том, что следующего поколения фермеров может и не быть.

"В плане сексуального и современного можно привести пример ролика про российскую кибердеревню на Марсе, где, думаю, показана реальность уже сегодняшних дней. У нас в полях работают беспилотники, беспилотные комбайны, роботы, и именно в такие направления сейчас идёт работать молодёжь", — отметил сыровар.

Сирота подчеркнул, что, даже повысив зарплату в 1,5–2 раза выше рынка, не смог привлечь молодых доярок и скотников. Однако ситуация изменилась, когда фермер стал закупать на производство робототехнику, внедрять новые технологии и делать современные рабочие места.

"Например, у меня робототехник 16-ти лет работает на швейцарском роботе стоимостью миллион евро, а люди за 60–65 лет, к сожалению, не могут", — отметил он.

По словам Сироты, как председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, он старается продвигать возможность того, чтобы ребята, работающие на сельхозпредприятиях, могли параллельно учиться. При этом он подчеркнул, что первостепенной и главной задачей отрасли остаётся оснащение современным оборудованием. Так, фермер выступает за отдельную программу поддержки аграриев по роботизации и автоматизации.

"Сейчас уже есть роботы, которые сорняки убивают, а ещё через два-три года появятся и такие, которые будут лазером убивать колорадского жука. И вот в такое сельское хозяйство ребята пойдут, а туда, где по колено в навозе и с вилами, даже если дать общежитие и заплатить хорошо, — не пойдут", — заключил собеседник агентства.