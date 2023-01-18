Британский художник воссоздал Стоунхендж из камней, которые были у него в почках

Британский художник Саймон Ле Боггит воссоздал Стоунхендж из камней, которые хирурги достали из его почек. Необычное "произведение искусства" сейчас находится на благотворительной выставке Sotheby’s в Лондоне, которая продлится до 27 января, а затем переедет в Глазго и Брайтон, сообщает издание The Lincolnite.

Идея сконструировать необычную скульптуру пришла 60-летнему мужчине в голову после того, как он перенёс несколько операций по удалению почечных камней. В беседе с журналистами Саймон заявил, что хотел посвятить Стоунхендж сотрудникам Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства, которые помогли ему выздороветь.

"Миниатюра стала для меня напоминанием о том, как хорошее здоровье может балансировать на острие ножа. Просто, когда мы себя хорошо чувствуем, мы этого не замечаем", — отметил художник.