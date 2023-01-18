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18 января, 15:28

ФК "Спартак" объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей

<p>Миха Мевля. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcsmtg/4891" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак"</a></p>

Миха Мевля. Обложка © Telegram / ФК "Спартак"

Футбольный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с 32-летним словенским защитником Михой Мевлей. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

"Благодарим Миху за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в письме.

Словенский футболист является воспитанником ФК "Горица". В своё время он выступал за "Лозанну-Спорт" (Швейцария), "Бней Сахнин" (Израиль), "Динамо" (Румыния), а его контракт с российским "Спартаком" действовал до конца июня 2023 года.

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Наталья Исакова

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