ФК "Спартак" объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей
Миха Мевля. Обложка © Telegram / ФК "Спартак"
Футбольный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с 32-летним словенским защитником Михой Мевлей. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, говорится в сообщении пресс-службы московской команды.
"Благодарим Миху за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в письме.
Словенский футболист является воспитанником ФК "Горица". В своё время он выступал за "Лозанну-Спорт" (Швейцария), "Бней Сахнин" (Израиль), "Динамо" (Румыния), а его контракт с российским "Спартаком" действовал до конца июня 2023 года.
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