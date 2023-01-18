ФК "Спартак" объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей

Футбольный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с 32-летним словенским защитником Михой Мевлей. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

"Благодарим Миху за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в письме.

Словенский футболист является воспитанником ФК "Горица". В своё время он выступал за "Лозанну-Спорт" (Швейцария), "Бней Сахнин" (Израиль), "Динамо" (Румыния), а его контракт с российским "Спартаком" действовал до конца июня 2023 года.