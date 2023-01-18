Хоккеист Проворов закрыл комментарии в соцсетях после отказа надеть форму в поддержку ЛГБТ

Российский защитник американского клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов закрыл комментарии в соцсетях после отказа надеть радужную форму в поддержку ЛГБТ перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дело в том, что после игры в адрес 26-летнего хоккеиста началась самая настоящая онлайн-травля. В частности, некоторые неугомонные болельщики призвали руководство "лётчиков" вообще исключить Проворова из клуба.