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18 января, 14:43

Хоккеист Проворов закрыл комментарии в соцсетях после отказа надеть форму в поддержку ЛГБТ

Российский защитник американского клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов закрыл комментарии в соцсетях после отказа надеть радужную форму в поддержку ЛГБТ перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дело в том, что после игры в адрес 26-летнего хоккеиста началась самая настоящая онлайн-травля. В частности, некоторые неугомонные болельщики призвали руководство "лётчиков" вообще исключить Проворова из клуба.

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Как уже рассказывал Лайф, акция в поддержку секс-меньшинств планировалась на раскатке, которую россиянин пропустил. Но на матч Проворов вышел и помог своему клубу победить "Анахайм Дакс" со счётом 5:2.

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ТАСС / Zuma / Chris Szagola

Наталья Исакова

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