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18 января, 15:47

Усов, лап и хвоста не хватило: Кота Лёшку чуть не усыпили в Таиланде из-за отсутствия документа

Бортпроводники Red Wings спасли кота Лёшку, которого в Таиланде хотели усыпить

<p>Коту Лёшке помогли воссоединиться с хозяйкой в Таиланде. Фото © VK / <a href="https://vk.com/mintransrussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство транспорта РФ</a></p>

Коту Лёшке помогли воссоединиться с хозяйкой в Таиланде. Фото © VK / Министерство транспорта РФ

Бортпроводники российской авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лёшка, которого предложили усыпить из-за отсутствия нужного документа. О трогательном случае, который произошёл в аэропорту Таиланда, сообщило Министерство транспорта РФ.

Коту Лёшке помогли воссоединиться с хозяйкой в Таиланде. Фото © VK / Министерство транспорта РФ

Коту Лёшке помогли воссоединиться с хозяйкой в Таиланде. Фото © VK / Министерство транспорта РФ

"Пассажир авиакомпании Евгения вместе со своим питомцем — котом по имени Лёшка — отправилась на отдых. Но при въезде у Лёшки не обнаружилось одного нужного документа. Сотрудники аэропорта впустить его отказались, предложив усыпить или отправить обратно", — сказано в сообщении ведомства в VK.

Бортпроводники компании забрали кота с собой в Россию, а после доставили к хозяйке в Таиланд, но уже с необходимыми документами. Встреча с животным растрогала до слёз всех участников истории, добавили в Минтрансе.

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Илья Суриков
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