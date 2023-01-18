Усов, лап и хвоста не хватило: Кота Лёшку чуть не усыпили в Таиланде из-за отсутствия документа

Бортпроводники российской авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лёшка, которого предложили усыпить из-за отсутствия нужного документа. О трогательном случае, который произошёл в аэропорту Таиланда, сообщило Министерство транспорта РФ.

Коту Лёшке помогли воссоединиться с хозяйкой в Таиланде. Фото © VK / Министерство транспорта РФ

"Пассажир авиакомпании Евгения вместе со своим питомцем — котом по имени Лёшка — отправилась на отдых. Но при въезде у Лёшки не обнаружилось одного нужного документа. Сотрудники аэропорта впустить его отказались, предложив усыпить или отправить обратно", — сказано в сообщении ведомства в VK.

Бортпроводники компании забрали кота с собой в Россию, а после доставили к хозяйке в Таиланд, но уже с необходимыми документами. Встреча с животным растрогала до слёз всех участников истории, добавили в Минтрансе.