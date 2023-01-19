Кардашьян решила носить крест принцессы Дианы

На торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне была куплена подвеска-крест, принадлежавшая принцессе Уэльской Диане (1961–1997). Её за 163,8 тыс. ($202,2 тыс., или около 13,9 млн рублей) приобрела Ким Кардашьян. Об этом сообщило агентство P.A.

Украшение было изготовлено компанией Garrard в 1920-е годы. Кулон с аметистом выставлялся на аукцион по цене вдвое ниже той, по которой его купили. Изначально он принадлежал британскому бизнесмену палестинского происхождения Наиму Аттале (1931–2021). Он, в свою очередь, приобрёл это изделие с бриллиантами круглой огранки весом 5,25 карата в 1980-е годы и, будучи в дружеских отношениях с принцессой Дианой, давал ей несколько раз надеть украшение. Так, принцесса Уэльская была в нём на благотворительном мероприятии в Лондоне в октябре 1987 года.