На камне в Норвегии нашли самые древние руны Скандинавии

В Норвегии найден один из самых древних из известных рунический камней. Приблизительный "возраст" оставленной на нём надписи — две тысячи лет. Об этом пишет MailOnline.

Этот камень находился в кремационной яме с обожжёнными костями и древесным углём, датируемыми 1–250 годами нашей эры. Величина камня — 7,9 на 0,32 метра. Его нашли во время раскопок могильника неподалёку от озера Тюрифьорд к западу от Осло. Надпись на нём состоит из восьми рун, которые обозначают: "Для Идеберы". Учёные предполагают, что этот человек мог покоиться в кремационной яме.