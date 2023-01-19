Украинка пожаловалась на "социальную смерть" в Британии и ищет спонсора

Украинская беженка Елена Знаткова пожаловалась, что из-за незнания языка она переживает в Британии "социальную смерть. Об этом сообщает издание Wales Online. Сразу после начала российской спецоперации женщина вместе со своей дочерью Дарьей перекочевала на запад Незалежной, а в августе эвакуировалась в Кардифф по "спонсорскому соглашению" в рамках программы "Дома для Украины".

Знаткова с дочерью в Британии. Фото © Wales Online

На фото, опубликованных изданием, можно увидеть, что женщина одета в кофту с надписью "Я — украинка", на запястье у неё татуировка в виде герба своей родины. Жалуясь на жизнь в Кардиффе изданию, Знаткова-старшая посетовала на трудности с устройством на работу. При этом она указала, что причиной является её незнание английского языка.

"Я прохожу стадию социальной смерти. Потому что языковые барьеры сводят на нет мой опыт, мои знания, мои навыки. Я не могу применить своё образование на практике — я преподаватель университета и магистр государственного управления", — рассказала Знаткова.

На новом месте жительства женщина занялась организацией проукраинских акций. "Спонсоры" меж тем отказались от пролонгации договора с их семьёй, и теперь мать и дочь должны найти новое жильё до 20 февраля. Снимать его они не могут, а значит, их ждёт "перспектива жизни на улице".

"Мы хотим найти семью, которая могла бы стать нашим "спонсором", так как мы продолжаем адаптироваться к новым условиям нашей жизни, мы учимся, работаем и занимаемся волонтёрством. Мы надеемся найти взаимопонимание и хорошие человеческие отношения между нами и людьми, которые могли бы нас приютить", — говорит младшая Знаткова.