Невролог перечислила ранние признаки болезни Альцгеймера

Если человек вдруг ловит себя на том, что он стал более забывчив, и понимает, что он страдает от постепенной потери памяти, это может означать развитие нейродегенеративного заболевания, включая болезнь Альцгеймера. Об этом предупредила врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Института клинической медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Надежда Коберская.

Так, например, можно обнаружить себя не помнящим имена соседей, с которыми общался много лет. В интервью радио Sputnik врач отметила главное коварство подобных болезней: они развиваются очень незаметно и могут поначалу проявляться в виде забытых слов, фамилий, в лёгком нарушении пространственной ориентации, когда человек забывает дорогу туда, куда ходил последние 15–20 лет. Позже могут начаться проблемы с узнаванием людей. В эти моменты человек понимает, что перед ним кто-то знакомый, но не может вспомнить, кто это. Всё это звоночки для похода к врачу.

Врач подчеркнула, что, если вовремя обратиться к специалисту, можно посмотреть биомаркеры и, выявив заболевание на ранней стадии, дольше сохранять человека для общества и близких людей.

"Чем раньше мы начнём оказывать помощь пациенту с болезнью Альцгеймера, тем больше у нас будет точек терапевтического воздействия. Чем раньше начнём лечить, тем на более длительный срок мы можем таких пациентов сохранить для общества, сохранить для общения с близкими людьми. Диагностика необходима ранняя", — объяснила Коберская.