Белый дом при Байдене столкнулся с кошмаром

Администрация главы Соединённых Штатов Джо Байдена увязла в "пиар-кошмаре" на фоне скандала с найденными у него секретными документами. Об этом сказано в сюжете NBC. По версии представителей канала, Белый дом, видимо, пребывает в "режиме ликвидации последствий", проходит через растущее количество вопросов к нему, сталкивается с недовольством американцев.

"Белый дом в настоящее время увяз в пиар-кошмаре. После недели всё новых сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности", — говорится в материале NBC.

Его авторы добавили, что общение советника Белого дома с прессой не обогатило ситуацию новой информацией, а доверие к пресс-секретарю президента Карин Жан-Пьер оказалось подорвано. То же самое можно сказать и об отношении Байдена к своей команде, в которой он разочаровывается из-за её ошибок в попытках выставить его в лучшем свете и показать контраст между ним и бывшим главой Штатов Дональдом Трампом.