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19 января, 04:59

Россиянам рассказали, когда при курении вейпа можно умереть

Терапевт Лапа: Курение вейпа может привести к анафилактическому шоку и смерти

В электронных сигаретах высокое содержание химикатов и ароматизаторов. Вдыхание таких курительных смесей может привести к воспалению и повреждению бронхов и лёгочной ткани. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Лапа. Она уточнила, что полноценных выводов о воздействии ароматизаторов и токсических веществ вейпов на организм человека ещё нет.

"Следовательно, вейпер ставит "эксперимент" над самим собой. Кроме того, жидкости могут стать причиной аллергических реакций, если в них или во вдыхаемом дыме будут содержаться аллергены", — рассказала в интервью "Вечерней Москве" Лапа.

Аллергическая реакция может проявиться на внешних покровах — зудом, незначительным покраснением и припухлостью кожи. Но возможно и другое — раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта и ноздрей, всё это с отёчностью. А кроме того врач предупредила о риске анафилактического шока при сильной аллергической реакции. При такой ситуации не исключён летальный исход, предупредила терапевт.

В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

В Петербурге могут ограничить продажу вейпов из-за загадочной смерти подростка

Ранее Лайф писал, что спикер Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы изучить вопрос возможного запрета вейпов. Он отметил, что в последнее время эти устройства набирают популярность среди школьников.

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Freepik

Арина Родионова
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