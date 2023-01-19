Россиянам рассказали, когда при курении вейпа можно умереть
Терапевт Лапа: Курение вейпа может привести к анафилактическому шоку и смерти
В электронных сигаретах высокое содержание химикатов и ароматизаторов. Вдыхание таких курительных смесей может привести к воспалению и повреждению бронхов и лёгочной ткани. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Лапа. Она уточнила, что полноценных выводов о воздействии ароматизаторов и токсических веществ вейпов на организм человека ещё нет.
"Следовательно, вейпер ставит "эксперимент" над самим собой. Кроме того, жидкости могут стать причиной аллергических реакций, если в них или во вдыхаемом дыме будут содержаться аллергены", — рассказала в интервью "Вечерней Москве" Лапа.
Аллергическая реакция может проявиться на внешних покровах — зудом, незначительным покраснением и припухлостью кожи. Но возможно и другое — раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта и ноздрей, всё это с отёчностью. А кроме того врач предупредила о риске анафилактического шока при сильной аллергической реакции. При такой ситуации не исключён летальный исход, предупредила терапевт.
Ранее Лайф писал, что спикер Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы изучить вопрос возможного запрета вейпов. Он отметил, что в последнее время эти устройства набирают популярность среди школьников.
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