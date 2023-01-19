Россиянам рассказали, когда при курении вейпа можно умереть

В электронных сигаретах высокое содержание химикатов и ароматизаторов. Вдыхание таких курительных смесей может привести к воспалению и повреждению бронхов и лёгочной ткани. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Лапа. Она уточнила, что полноценных выводов о воздействии ароматизаторов и токсических веществ вейпов на организм человека ещё нет.

"Следовательно, вейпер ставит "эксперимент" над самим собой. Кроме того, жидкости могут стать причиной аллергических реакций, если в них или во вдыхаемом дыме будут содержаться аллергены", — рассказала в интервью "Вечерней Москве" Лапа.

Аллергическая реакция может проявиться на внешних покровах — зудом, незначительным покраснением и припухлостью кожи. Но возможно и другое — раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта и ноздрей, всё это с отёчностью. А кроме того врач предупредила о риске анафилактического шока при сильной аллергической реакции. При такой ситуации не исключён летальный исход, предупредила терапевт.