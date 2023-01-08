Что съесть, когда очень грустно? Эти 10 продуктов обязательно поднимут настроение

При выборе еды одним важен вкус, другим — польза, а третьим — внешний вид. Но многие не задумываются, что при определённых психологических состояниях мы хотим питаться едой, которая поднимает настроение. Некоторые за помощью обращаются к фастфуду и сладостям, но такой вариант борьбы со стрессом может негативно сказаться на фигуре. Предлагаем, когда захлестнёт волной грусти, попробовать эти полезные и вкусные продукты, которые обеспечат прилив счастья.

Ваши любимые фрукты

Первым делом, как только почувствовали упадок настроения, сразу угоститесь любимыми фруктами. Многие обладают антиоксидантными свойствами, помогающими справиться с подавленным состоянием и зарядиться позитивом.

Бананы

Не фрукт, а настоящее чудо, придуманное природой. В бананах содержится огромное количество калия, магния и триптофана. Последнее вещество способствует выработке серотонина и гормона сна мелатонина. Эти жёлтые плоды не только вкусны, но и способны расслабить, понизить стресс и помочь уснуть.

Фисташки

Если каждый день съедать по 50 граммов орехов, забудете про сезонные депрессии. Фото © Unsplash / Marcos Paulo Prado

Если настроения для фруктов или овощей нет, попробуйте перекусить фисташками. Они, как и грецкие орехи, содержат большое количество омега-3 жирных кислот, магния, витаминов группы В, триптофана и селена. Если возьмёте себе за привычку каждый день съедать по 50 граммов орехов, забудете про сезонные депрессии.

Йогурт и творог

Кисломолочные продукты богаты "антистрессовыми" аминокислотами — тирамином и фенилэтиламином. Они помогают понизить тревожность, избавиться от грусти и повышают выработку гормонов счастья, которые и поднимут настроение.

Сыры твёрдых сортов

Сыры, как йогурт, сметана и кефир, тоже богаты "антистрессовыми" веществами. Благодаря им клетки головного мозга лучше усваивают полезные аминокислоты. А чтобы добиться ещё большего эффекта и ощутить прилив счастья, попробуйте съесть кусочек сыра в сочетании с квадратиком горького шоколада.

Перец чили

Взгрустнулось? Съешьте что-нибудь острое, например чили перчик, — это поднимет настроение. Фото © Freepik

Взгрустнулось? Съешьте чего-нибудь острого, например перца чили. Наш организм устроен очень интересно: когда испытываем боль, мозг начинает вырабатывать эндорфины, чтобы притупить эти ощущения. Капсаицин в перцах — жгучее вещество, раздражающее нервные окончания на языке, — станет как раз спусковым крючком для повышения вашего настроения. Как вариант, можно не есть сам перец, а ограничиться каким-то острым блюдом, им приправленным.

Кофе

Поднимет настроение и вкусный кофе. Этот напиток богат кофеином, который выступает в роли нейростимулятора. Вещество способно взбодрить, поднять настроение и повысить работоспособность. Энергетические напитки, содержащие кофеин и таурин, тоже могут вызвать всплеск счастья. Но они достаточно сильно влияют на сердце, поэтому подходят к употреблению далеко не всеми.

Чай

Похвалите тех знакомых, кто во время стрессовых ситуаций или печали предлагает вам выпить чашечку чая. Интуитивно они поступают верно. Первый плюс: хотят отвлечь и переключить внимание. Второй плюс: в этом напитке содержится целый спектр антиоксидантов, успокаивающих нашу нервную систему. Настроение лучше всего поднимает чёрный чай, а зелёный отлично борется с усталостью.

Гречневая крупа

Скрасить утро, которое не задалось, или тяжёлый день поможет гречневая крупа. Фото © Freepik

Скрасить утро, которое не задалось, или тяжёлый день поможет и гречневая крупа. Её можно или съесть с сахаром и маслом, или залитую молоком. В любом из случаев клетчатка, содержащаяся в этом сложном углеводе, не только наполнит вас энергией, но и обеспечит прилив счастья. Вкусно и полезно.

Куриные яйца