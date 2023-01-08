10 человек, которые могут уснуть где угодно, и их наглости можно только позавидовать

"Чувак успел надуть матрас и поспать с удобствами у гейта", — JOEY2X.

Фото © Reddit / JOEY2X

"Сын спит в позе упавших персонажей Гриффинов", — AirmanAJK.

Фото © Reddit / AirmanAJK

"Пара пожилых людей заснула во время прогулки на гондоле в Венеции", — RedTomatoSauce.

Фото © Reddit / RedTomatoSauce

"Когда твой друг уснул и ты пытаешься незаметно установить ему Windows 98 на компьютер", — TheDonOfDons.

Фото © Reddit / TheDonOfDons

"Мой папа собирался выйти на пробежку. Лёг, чтобы размять спину. Через полчаса нашла его спящим на полу", — brentf2000.

Фото © Reddit / brentf2000

"Дочь заснула прошлой ночью в тележке в продуктовом магазине. Своим видом напомнила мне павшего воина-викинга, которого отправляют в море", — JephriB.

Фото © Reddit / JephriB

"Мой сосед уснул в библиотеке, поэтому я не смог удержаться и подбросил ему "50 оттенков серого", — funny.

Фото © Reddit / funny

"Моя девушка заснула во время просмотра фильма и отказывалась просыпаться. Мне было скучно, так что решил немного развлечься", — xparanoyedx.

Фото © Reddit / xparanoyedx

"В поезде уснула женщина с книгой "Справляемся с бессонницей и другими проблемами со сном"... Хорошая книга, видимо", — No_one_SpeciaI.

Фото © Reddit / No_one_SpeciaI

"Неделя финальных экзаменов. Этот парень упал со стула на пол, посмеялся секунд 30, а потом просто уснул на 40 минут", — Th3DoughB0y.