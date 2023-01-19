Теннисист Рублёв вышел в третий круг Australian Open вслед за Медведевым и Хачановым

Российский теннисист и первая ракетка страны Андрей Рублёв пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), переиграв представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу представителя нашей страны. По ходу матча Рублёв 16 раз сумел подать на вылет и допустил три двойные ошибки. Его соперником в третьем круге станет британец Дэниел Эванс.