Кузнецова предложила передать имущество уехавших россиян детям-сиротам
Вице-спикер ГД Кузнецова предложила передать имущество уехавших россиян на нужды детей-сирот
Имущество покинувших Россию граждан предложили передавать на нужды детей-сирот. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — сказала она на совещании в Кемерове.
По словам Кузнецовой, сегодня в очереди на получение жилья стоит 288 тысяч детей. Чтобы всех их расселить, требуется порядка 600 миллиардов рублей. Однако, к примеру, в прошлом году бюджет на выполнение обязательств перед сиротами составил 38 миллиардов рублей. Причём федеральных денег из них всего десять миллиардов, остальные — региональные, подчеркнула Кузнецова.
Ранее Фонд защиты исторического наследия обратился к председателю Госдумы с просьбой лишать граждан-иноагентов имущества в России в доход государства.