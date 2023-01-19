Кузнецова предложила передать имущество уехавших россиян детям-сиротам

"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — сказала она на совещании в Кемерове.