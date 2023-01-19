В США признались, что не готовы поставлять танки Abrams на Украину
Замглавы Пентагона Кол заявил, что время для отправки танков Abrams на Украину не пришло
США пока не считают нужным отправлять на Украину танки Abrams, а сама по себе техника является сложной для использования и тренировок. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"Я просто не думаю, что пришло время. Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нём трудно тренироваться. У него реактивный двигатель", — отметил Кол.
Представитель Пентагона также заметил, что отправка на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley и обучение ВСУ применению их может помочь Киеву изменить динамику конфликта. Вашингтон, в свою очередь, сосредоточен на предоставлении Украине средств для следующей фазы боевых действий.
Ранее стало известно, что США не собираются отправлять на Украину танки Abrams из-за проблем с логистикой и их дальнейшим обслуживанием.
ТАСС / dpa / picture-alliance