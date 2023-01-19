В США признались, что не готовы поставлять танки Abrams на Украину

США пока не считают нужным отправлять на Украину танки Abrams, а сама по себе техника является сложной для использования и тренировок. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Я просто не думаю, что пришло время. Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нём трудно тренироваться. У него реактивный двигатель", — отметил Кол.

Представитель Пентагона также заметил, что отправка на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley и обучение ВСУ применению их может помочь Киеву изменить динамику конфликта. Вашингтон, в свою очередь, сосредоточен на предоставлении Украине средств для следующей фазы боевых действий.