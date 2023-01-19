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19 января, 05:54

В Калифорнии ищут актёра из фильма "Чернокнижник", который пропал в горах

KABC: Британский актёр Сэндз пропал в горах в Калифорнии

Известный британский актёр Джулиан Сэндз пропал в горах в Южной Калифорнии, где сейчас ведутся его поиски. Такую информацию сообщает телеканал KABC.

Отметим, что 65-летний актёр считается одним из двух пропавших без вести туристов. При этом о его исчезновении сообщила супруга в прошлую пятницу, 13 января. Поиски Сэндза затруднены из-за непростых погодных условий. Добавим, что зрителям актёр известен по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", а также работах в картинах "Комната с видом", "Покидая Лас-Вегас" и других.

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Wikipedia

Артур Белкин

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