На Гавайях огромный тунец утащил рыбака в неизвестном направлении

У побережья американского штата Гавайи огромный тунец ахи сбросил рыбака за борт яхты и утащил его в неизвестном направлении. Теперь мужчину ищут полиция и береговая охрана, сообщает New York Post.

По данным издания, мужчину зовут Марк Ниттл. Он рыбачил вместе с другом в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу. Там он поймал тунца, который уронил его за борт. Друг попытался помочь Ниттлу, но не смог найти его в воде.

"Как правило, происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что всё произошло на большой глубине", — сказал заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака.

Тунец ахи может весить до 180 килограммов. Фото © Getty Images / Giordano Cipriani

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, тунец ахи может достигать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов. Поиски пропавшего продолжаются, но они затруднены тем, что рыба могла утащить мужчину далеко от места, где стояла яхта.