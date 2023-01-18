На Гавайях огромный тунец утащил рыбака в неизвестном направлении
Марк Ниттл, которого утащил за собой огромный тунец. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)
У побережья американского штата Гавайи огромный тунец ахи сбросил рыбака за борт яхты и утащил его в неизвестном направлении. Теперь мужчину ищут полиция и береговая охрана, сообщает New York Post.
По данным издания, мужчину зовут Марк Ниттл. Он рыбачил вместе с другом в шести километрах от берега города Хонауно-Напупу. Там он поймал тунца, который уронил его за борт. Друг попытался помочь Ниттлу, но не смог найти его в воде.
"Как правило, происшествия случаются вдоль береговой линии. В данном случае ситуация иная, потому что всё произошло на большой глубине", — сказал заместитель руководителя пожарно-спасательной службы Гавайев Дарвин Окинака.
Тунец ахи может весить до 180 килограммов. Фото © Getty Images / Giordano Cipriani
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, тунец ахи может достигать до двух метров в длину и весить до 180 килограммов. Поиски пропавшего продолжаются, но они затруднены тем, что рыба могла утащить мужчину далеко от места, где стояла яхта.
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