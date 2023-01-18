Россиянка с 15-м размером груди пожаловалась, что не может летать экономклассом

Проживающая в Дубае российская модель и блогер Анастасия Бертье пожаловалась, что не может летать в экономклассе из-за 15-го размера груди. Сама девушка, к слову, отрицает, что когда-либо делала пластическую операцию по увеличению бюста, и утверждает, что такое богатство якобы досталось ей от матушки-природы.

"Я всегда выбираю бизнес-класс или первый класс, особенно при длительном перелёте, потому что там можно разложить кресло и изменить наклон спинки", — рассказала пышногрудая брюнетка.

Девушка отметила, что большая грудь не раз становилась причиной неловких ситуаций на воздушном судне. К примеру, своими пышными формами Настя сбивала еду с раскладных столиков и задевала пассажиров. Бертье призналась, что нестандартная фигура часто вызывает серьёзные проблемы и в жизни. В частности, россиянка с трудом подбирает для себя бюстгальтер и одежду, её мучают боли в спине, однако это не мешает девушке заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Анастасия Бертье. Фото © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / artdikaya