Женщина семь лет боролась с тошнотой после отпуска в Таиланде

Жительница Австралии потратила более семи лет на борьбу с загадочной болезнью, которая мучала её после отдыха в Таиланде. Причиной постоянной тошноты и болей в животе оказался паразит, сообщает издание The Thaiger.

По данным СМИ, австралийка Тесс Свифт проснулась посреди ночи от неприятных симптомов через несколько недель после возвращения из азиатской страны. Девушку госпитализировали в больницу с подозрением на аппендицит, врачи провели операцию, но тошнота и мучительная боль так и не прекратились. После этого пациентка на протяжении долгих лет перепробовала кучу различных лекарств, а также месяцами лежала на больничных койках, но лечение проходило безуспешно.

И только спустя семь лет медики решили проверить её на наличие редких паразитов. В результате в организме австралийки было обнаружено заболевание гнатостомоз, которое возникает после употребления недоваренной или сырой пресноводной рыбы, угрей, лягушек, птиц или рептилий.

"Это было самое ужасное, что происходило со мной. <...> Болезнь украла семь лет моей жизни", — поделилась Свифт, которая не стала раскрывать какие-либо подробности о том, как врачи лечили её жуткую инфекцию.