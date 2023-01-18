Биатлонистка Анфиса Резцова назвала незаслуженными большие зарплаты футболистов

Российские футболисты незаслуженно получают зарплаты больше, чем у биатлонистов, на стороне которых народная любовь. Таким мнением поделилась трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

"Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная — на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно", — приводит её слова Legalbet.