Биатлонистка Анфиса Резцова назвала незаслуженными большие зарплаты футболистов
Анфиса Резцова. Обложка © Oren.ru
Российские футболисты незаслуженно получают зарплаты больше, чем у биатлонистов, на стороне которых народная любовь. Таким мнением поделилась трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
"Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная — на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно", — приводит её слова Legalbet.
Ранее депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина заявила, что российские футбольные клубы нужно закрывать. По её мнению, они тратят бюджет государства и должны зарабатывать сами.