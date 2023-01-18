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18 января, 16:30

Биатлонистка Анфиса Резцова назвала незаслуженными большие зарплаты футболистов

<p>Анфиса Резцова. Обложка © <a href="https://oren.ru/anfisa-rezcova-sport-nachinaetsya-s-semi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oren.ru</a></p>

Анфиса Резцова. Обложка © Oren.ru

Российские футболисты незаслуженно получают зарплаты больше, чем у биатлонистов, на стороне которых народная любовь. Таким мнением поделилась трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

"Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно", — приводит её слова Legalbet.

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Илья Суриков

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