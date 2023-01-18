Welt: Болгария убедила ЕС заморозить активы ЦБ РФ и отключить систему SWIFT

Бывший премьер Болгарии Кирил Петков и министр финансов Асен Василев в своё время убедили Евросоюз отключить платёжную систему SWIFT и заморозить активы Центробанка России. Об этом сообщает Welt.

По данным немецкого издания, 25 февраля 2022 года на заседании Евросовета Петков попросил всех присутствующих поддержать инициативу.

"Его предложение: отсоединить Россию от платёжной системы SWIFT и заморозить европейские активы Центробанка. У многих глав государств были сомнения, но в конечном итоге Европейская комиссия поддержала этот шаг", — сказано в публикации.

А глава болгарского Минфина Асен Василев с такими же требованиями выступал на встрече министров финансов ЕС Ecofin в Париже. Оба политика в интервью Welt подтвердили данную информацию. Известно, что через пару дней после болгарских инициатив Брюссель принял предложенные меры.