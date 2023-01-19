Любителям поспать "ещё пять минуточек" объяснили, чем опасен перевод будильника по утрам

Перевод будильника по утрам, чтобы поспать на пять-десять минут дольше, является вредной привычкой. Об этом заявил главный внештатный специалист – психиатр Московской области, доктор медицинских наук Антон Масякин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

"У меня такое действительно бывало, когда будильник переводится на пять-десять минут, чтобы поспать, и это воспринимается как бы, что ты отдохнёшь ещё пять-десять минут и потом просыпаешься. И последние исследования показали, что это вредная привычка", — подчеркнул специалист.

По его словам, от этой привычки необходимо избавиться. Дело в том, что человек, просыпающийся по будильнику не сразу, будет неотдохнувшим, вялым, раздражительным, даже если он спал семь-восемь часов. Кроме того, такая привычка чревата нарушениями сна, в частности, проблемами с засыпанием. Также из-за перевода будильника наблюдается ухудшение памяти и концентрации внимания, добавил Масякин.