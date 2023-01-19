"Как насчёт бездомного?": Американский комик высмеял проукраинских активистов на митинге в Вашингтоне

Комик из США Алекс Штейн высмеял митинг проукраинских активистов у Белого дома в Вашингтоне. Видео он опубликовал на своём YouTube-канале.

В ролике комик спросил у митингующих о тратах на Украину. В этот же момент рядом с героями видео ходит полураздетый мужчина, изображающий бездомного. Он постоянно трясёт мелочь в стакане, продолжая давить на то, что нужны деньги.

"Итак, вы хотите, чтобы Америка посылала больше денег на Украину, как насчёт этого бездомного, парня моей жены?" — спросил комик участника акции.

При этом сам "бездомный" подтвердил активисту, что якобы нуждается в помощи. В ответ на это мужчина с украинским флагом впал ненадолго в ступор, а затем заявил, что здесь проходит митинг в поддержку Украины. Тогда Штейн спросил, что насчёт бездомных в США. По его словам, 100 миллиардов долларов, предоставляемых Киеву, — это много. На это активисты ответили, что митинг адресован Конгрессу.

Штейн подчеркнул, что Вашингтон должен перевести своё внимание с Украины на американских бездомных. Тогда участник пикета замешкался на несколько секунд и заявил о президенте России Владимире Путине, который якобы "угрожает атаковать другие страны, включая США". Активист также замешкался на вопросе комика, не хочет ли тот дать денег бездомному.

Штейн также обратился к другим митингующим с вопросом, не считают ли они, что нужно помогать американцам. В конце ролика комик пришёл к выводу, что они хотят отправить как можно больше денег Киеву, а вот проблемы бездомного их не волнуют.