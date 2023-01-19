Пьяного в стельку Емельяненко-младшего не пустили в столичный ТЦ

Как видно на кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, Емельяненко не попал в ТЦ, а после отправился бродить по близлежащим улицам. При этом можно заметить, как боец изрядно шатается и не может устоять на месте. Сам спортсмен и его представители пока никак не комментировали ситуацию.