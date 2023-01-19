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19 января, 06:55

Пьяного в стельку Емельяненко-младшего не пустили в столичный ТЦ

Пьяного Александра Емельяненко не пустили в ТЦ "Кунцево плаза" в Москве

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко не смог попасть в столичный торговый центр "Кунцево плаза". Спортсмен был изрядно пьян, поэтому его не пропустила охрана.

Шатающегося Александра Емельяненко не пустили в ТЦ "Кунцево плаза". Видео © LIFE

Как видно на кадрах, которые появились в распоряжении Лайфа, Емельяненко не попал в ТЦ, а после отправился бродить по близлежащим улицам. При этом можно заметить, как боец изрядно шатается и не может устоять на месте. Сам спортсмен и его представители пока никак не комментировали ситуацию.

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Напомним, что в последнем на данный момент поединке Александр Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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