Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку

Суд приговорил экс-главу Борзинского района Сергея Русинова к девяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что 5 мая 2021 года индивидуальный предприниматель передал Русинову взятку в 280 тысяч рублей за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги.

"Борзинский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя признал бывшего главу поселения виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

При этом Русинова обязали выплатить штраф в пятикратном размере взятки, то есть 1,4 миллиона рублей. Вместе с тем суд лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.