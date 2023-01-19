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19 января, 06:58

Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку

Суд приговорил экс-главу района в Забайкалье Русинова к девяти годам колонии за взятку

<p>Экс-глава Борзинского района в Забайкалье Сергей Русинов. Обложка © Rutube / <a href="https://rutube.ru/video/fe551032e5e97905179f7c9bb2bb8e23/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЗАБАЙКАЛЬЕ +</a></p>

Экс-глава Борзинского района в Забайкалье Сергей Русинов. Обложка © Rutube / ЗАБАЙКАЛЬЕ +

Суд приговорил экс-главу Борзинского района Сергея Русинова к девяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что 5 мая 2021 года индивидуальный предприниматель передал Русинову взятку в 280 тысяч рублей за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги.

"Борзинский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя признал бывшего главу поселения виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

При этом Русинова обязали выплатить штраф в пятикратном размере взятки, то есть 1,4 миллиона рублей. Вместе с тем суд лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Светлана Оперук

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