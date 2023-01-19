Романа Костомарова планируют отключить от ЭКМО
Врачи планируют отключить от аппарата ЭКМО российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, госпитализированного ранее с пневмонией. По данным источника ТАСС, это знак того, что состояние спортсмена улучшается.
"Врачи планируют отключать его от ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно", — цитирует агентство своего собеседника.
Также источник уточнил, что накануне к Костомарову впервые за всё это время пустили супругу Оксану Домнину.
Напомним, 10 января Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у спортсмена выявили двусторонний гидроторакс. 17 января Лайф узнал, что состояние олимпийского чемпиона улучшилось, правда, пока незначительно.
ТАСС / Максим Шеметов