Романа Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Врачи планируют отключить от аппарата ЭКМО российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, госпитализированного ранее с пневмонией. По данным источника ТАСС, это знак того, что состояние спортсмена улучшается.

"Врачи планируют отключать его от ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно", — цитирует агентство своего собеседника.