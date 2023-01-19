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19 января, 08:31

Врач рассказала, как сухой воздух в квартире может затруднить лечение простуды у ребёнка

Педиатр Мартыненко заявила, что сухой воздух в доме мешает бороться с простудой у ребёнка

При лечении острой респираторной инфекции у ребёнка, которая чаще всего сопровождается высокой температурой, в квартире необходимо создать адекватный микроклимат, а иначе слишком сухой воздух будет мешать бороться с заболеванием. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щёлкове, врач высшей квалификационной категории Светлана Мартыненко.

"Ребёнок, особенно раннего возраста, до трёх лет, очень плохо регулирует свою собственную температуру. То есть он легко нагревается от окружающей среды и не может согреться сам в охлаждённом помещении. Поэтому ему нужно помочь. При лихорадке у ребёнка важно дома соблюдать оптимальную температуру 20–22 градуса. Нормализация температуры окружающей ребёнка среды — это первый этап оказания помощи при гипертермии. И уже затем лекарственная терапия", — отметила Мартыненко.

При респираторной инфекции, по словам врача, поражаются слизистые дыхательных путей, где происходит первый контакт возбудителей заболевания с организмом ребёнка и включается первичный иммунный ответ. Для того чтобы поддерживать его жизнеспособность, нужно создавать все необходимые оптимальные условия, в числе которых и влажность воздуха в помещении. А вот сухой воздух, напротив, может затруднить выведение слизи, что существенно затягивает процесс лечения.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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