Жертвой ночного киллера в Иванове оказался чиновник местного Дептранса

Мужчиной, которого киллер убил несколькими выстрелами в ночь на 19 января в Иванове, оказался местный чиновник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Павел Федосеев. Об этом сообщил портал Ivanovonews.

По его данным, убийца подъехал к жертве на машине с подложными номерами. Когда мужчина направлялся из магазина к своему авто, раздались выстрелы. Правоохранители установили номера машины убитого и выяснили, что Федосеев был сотрудником Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Основными являются бытовой конфликт и спор вокруг наследства.