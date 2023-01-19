Жертвой ночного киллера в Иванове оказался чиновник местного Дептранса
Мужчиной, которого киллер убил несколькими выстрелами в ночь на 19 января в Иванове, оказался местный чиновник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Павел Федосеев. Об этом сообщил портал Ivanovonews.
По его данным, убийца подъехал к жертве на машине с подложными номерами. Когда мужчина направлялся из магазина к своему авто, раздались выстрелы. Правоохранители установили номера машины убитого и выяснили, что Федосеев был сотрудником Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Основными являются бытовой конфликт и спор вокруг наследства.
Ранее Лайф писал, что накануне в Иванове киллер застрелил мужчину прямо на улице. Убийца выпустил несколько пуль в местного жителя.