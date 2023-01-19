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19 января, 08:05

Жертвой ночного киллера в Иванове оказался чиновник местного Дептранса

Мужчиной, которого киллер убил несколькими выстрелами в ночь на 19 января в Иванове, оказался местный чиновник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Павел Федосеев. Об этом сообщил портал Ivanovonews.

По его данным, убийца подъехал к жертве на машине с подложными номерами. Когда мужчина направлялся из магазина к своему авто, раздались выстрелы. Правоохранители установили номера машины убитого и выяснили, что Федосеев был сотрудником Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Основными являются бытовой конфликт и спор вокруг наследства.

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Ранее Лайф писал, что накануне в Иванове киллер застрелил мужчину прямо на улице. Убийца выпустил несколько пуль в местного жителя.

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VK / УМВД России по Ивановской области

Светлана Оперук

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