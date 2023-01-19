Неизвестные угнали самолёт в Аргентине, но разбились, забыв одну важную деталь
DN: В Аргентине пять человек угнали самолёт, но забыли включить подачу топлива и разбились
В аргентинской провинции Чако пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолёт Cessna-206 из авиаклуба, но забыли открыть подачу топлива и разбились после взлёта. Подробности истории рассказывает Diario Norte.
Инцидент произошёл 18 января, когда преступники взломали ангар авиаклуба и угнали самолёт, принадлежавший местному фермеру. Останки "Цессны" были обнаружены в семи километрах от взлётно-посадочной полосы, все угонщики погибли.
"У самолёта скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин. Не все знают, где находится этот топливопровод", — отметил прокурор Серхио Риос.
Опознать погибших будет крайне непросто, так как их тела полностью сгорели. На месте крушения самолёта обнаружили бейсболку футбольного клуба из Парагвая и национальную валюту. Согласно одной из версий, преступники были членами банды наркоторговцев из Парагвая.
Ранее Лайф рассказывал, что 15 января в Непале потерпел крушение самолёт, который летел в Покхару из Катманду. На его борту находилось 72 человека, среди которых четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер из Москвы — была беременна, ещё трое россиян были членами одной семьи.