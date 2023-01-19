Британцы нарекли США "слабеющей сверхдержавой" после заявления Лаврова
Читатели Daily Mail согласились с российским министром Лавровым по поводу слабеющей роли США
Читатели британского таблоида Daily Mail согласились с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о слабости США, которые собирают антироссийскую коалицию, как это в своё время делали Наполеон и Адольф Гитлер. Об этом сообщает РИА "Новости", изучившее комментарии пользователей под соответствующим материалом.
Британцы допустили, что, возможно, у Вашингтона действительно не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина. Именно поэтому Штаты пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, "надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу", как выразился пользователь Reverend.I.M.Jolly.
Другой комментатор под ником lostsoulyuy выразил мнение, что США "никогда бы не смогли победить в войне самостоятельно": мол, несмотря на всё их вооружение, смекалки у них ноль.
"США — слабеющая сверхдержава. У меня сердце разрывается, когда я это говорю, но это правда. Большинство американцев — ленивые, доверчивые глупцы", — согласился пользователь Greg.
Напомним, Сергей Лавров накануне заявил: "как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил и поставил под ружьё большинство европейских стран", чтобы задействовать их в войне против СССР, так и США сейчас "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только". Вашингтон и его партнёры сейчас "через Украину по доверенности ведут войну" против России, сказал Лавров.