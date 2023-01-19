Пригожин заявил об освобождении Клещеевки под Артёмовском

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль один из пригородов Артёмовска в ДНР — населённый пункт Клещеевка. Об этом сообщил основатель и руководитель частной военной компании Евгений Пригожин.

"Можно смело заявлять, что населённый пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута (Артёмовск), полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена", — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Тем не менее вокруг Клещеевки продолжаются ожесточённые бои, противник, по словам Пригожина, "цепляется за каждый метр земли". Он также опроверг сообщения о том, что ВСУ бегут от Артёмовска, однако бойцы ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперёд. Пригожин выразил уверенность, что Артёмовск будет взят.