Что известно о сербских добровольцах, приехавших воевать против ВСУ Появление сербов на фронте вряд ли станет сюрпризом для Киева, однако может создать для украинских военных серьёзные проблемы. 24512 24512 Фото © t.me / BalitskyEV

Последние новости о спецоперации на Украине

17 января временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первые сербские добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова уже приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках боевого слаживания.

— Также они выполняют конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя, — добавил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был образован в сентябре 2022-го в Мелитополе, где весной того же года в честь советского разведчика переименовали одну из улиц.

Боец батальона Андрей Родионов рассказывал, что в батальон просились добровольцы из Сербии, Македонии, Польши и других европейских стран. История с добровольцами, выступающими на стороне Донбасса, давняя, но в 2023-м получила новое развитие.

Донбасс на карте

Инфографика © LIFE

С лета 2014-го в боях на стороне ДНР и ЛНР отметились добровольцы из Абхазии, Южной Осетии, Бразилии, Мексики, Франции, Чехии, Латвии, Турции.

В 2015 году немецкая газета Welt am Sonntag писала о том, что около ста граждан Германии уехали сражаться на стороне ДНР. Большинство из них — этнические немцы, выходцы из бывших советских республик. Некоторые из них ранее служили в Бундесвере. Также в открытых источниках сообщалось о венграх-добровольцах, сформировавших собственное подразделение — легион Святого Стефана — и отправившихся в Донбасс.

Некоторые иностранные добровольцы успели попасть в сводки новостей и получили определённую известность. В прошлом году вышел документальный фильм "Иностранцы Донбасса", в котором о своём выборе рассказали Златко Новкович с позывным Зак Новак из США, Игнасий Ахедо из Мексики, колумбиец Алексис Кастильо, итальянец с позывным Спартак, а также добровольцы из других стран.

1 января 2023 года появилась новость о том, что доброволец из Кот-д'Ивуара (Западная Африка) с позывным Светинь стал штурмовиком в одном из подразделений ВС РФ.

Сербские добровольцы в Донбассе — отдельная история. По данным агентства Reuters, они также принимали участие в боевых действиях на Украине в 2014-м и 2015-м.

Сербский снайпер Деян Берич с позывным Деки — один из первых иностранных добровольцев в ДНР. Доброволец Боян Джаферович приехал в Донбасс в январе 2015 года.

Когда началась спецоперация на Украине

Фото © VK / Братислав Живкович

23 февраля 2022 года, за день до начала СВО, сербский военачальник Братислав Живкович в комментарии порталу RuSerbia заявил о том, что "многие сербские добровольцы готовы отправиться в Донецк".

Он предрёк появление нового отряда сербских добровольцев, отметив, что, возможно, таких отрядов будет несколько. В ноябре прошлого года стало известно, что Живкович тяжело ранен, но готов при первой возможности вернуться в строй.

Статус добровольцев в спецоперации – 2023

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Осенью прошлого года произошли некоторые изменения в российском законодательстве, касающиеся добровольцев. Так, иностранцы, заключившие контракт на службу в ВС РФ на срок не менее одного года, теперь могут стать гражданами России в упрощённом порядке. По прежним нормам необходимо было отслужить по контракту не менее трёх лет.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "Лайфом" обратил внимание на то, что это в корне меняет статус иностранных добровольцев. Между тем, что было раньше и что происходит сейчас, большая разница.

— Сейчас на иностранцев, прибывших в зону СВО, распространяется действие закона о добровольцах. В этом законе упоминаются как российские граждане, так и граждане иностранных государств. То есть они у нас будут находиться на законных правах, не нарушая никаких законов. Подчеркну: они не наёмники, они добровольцы, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Запорожье на карте

Инфографика © LIFE

Новый поворот во всей этой истории случился на днях, когда стало известно о том, что первые сербы уже прибыли в Запорожье и влились в состав батальона имени Павла Судоплатова.

— Мы приехали поддержать русских братьев, так как хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявило по отношению к Сербии, и ситуацию в Косове. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в его справедливой борьбе, — поделился в беседе с журналистами сербский доброволец с позывным Дунай.

Из заявления временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого известно, что прибывшие в Запорожье сербские добровольцы имеют боевой опыт. Часть из них служили в военной полиции, принимали участие в различных конфликтах, некоторые являются мастерами боевых искусств. По данным открытых источников известно, что на базе добровольческого полка имени Судоплатова будет создано несколько рот, в том числе стрелковая.

Добровольцы на Украине – 2023

В беседе с Лайфом доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев предположил, какие ещё задачи могут выполнять сербские добровольцы.

По его словам, некоторые сербские добровольцы могут выступить в роли связистов.

— Не всегда же есть возможность общаться по закрытым каналам связи. И вот чем хороши национальные формирования — они, во-первых, сплочённые, во-вторых — могут между собой общаться не на русском языке, который большинство украинцев всё-таки хорошо понимают. ВСУ точно не сразу поймут, что там говорят между собой два серба. Язык, конечно, похожий, но тем не менее непонятный, — Александр Перенджиев.

В качестве примера эксперт привёл участие в одной из операций ВС РФ тувинцев, когда радиоразведка ВСУ не поняла ни слова из радиоперехвата. И как раз это дало возможность добиться скрытности. Эксперт подчеркнул, что это только его предположение, так как по факту о сербах-добровольцах, прибывших в Запорожье, пока мало информации.

По последним данным, первый добровольческий батальон, в который влились сербы, уже готов выполнять боевые задачи.

Фото © t.me / BalitskyEV Чем могут быть полезны сербские добровольцы в СВО? 0 Станут примером для других Для обмена боевым опытом Могут быть использованы в качестве связистов

Авторы Евгений Жуков