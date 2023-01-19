Как криминальный бизнесмен Мадьяр зарабатывает под Соледаром Скандально известный на Украине политик, бизнесмен и нацист Роберт Бровди угрожает российским военным химическим оружием. Что о нём известно? 114687 114687 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Роберт Бровди

Откуда у украинских разведчиков химическое оружие

— Исследование червяков — интервентов украинской земли продолжится, а методы детоксикации будут улучшаться до самой победы, — украинский нацист 44-летний Роберт Броуди (позывной Мадьяр) — командир отдельной группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" — называет русских военных исключительно насекомыми.

Для иллюстрации нацистского тезиса на днях Бровди даже опубликовал видео, свидетельствующее о применении ВСУ запрещённого конвенцией ООН химического оружия. В этом ролике бойцы ВСУ прикрепили к дронам небольшие красные цилиндры с указанием массы содержимого. Причём, хранятся цилиндры в холодильнике, как содержится некоторое химическое оружие.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Эксперты считают, что боеприпасы могут быть начинены синильной кислотой или какими-нибудь другими смертельно ядовитыми летучими жидкостями.

Как Мадьяр зарабатывает на беспилотниках

Сегодня на фронте в беспрецедентном количестве применяются беспилотники, которые патрулируют местность, корректируют огонь, управляют дронами-камикадзе, а также сбрасывают взрывчатку или химикаты на врага. Они отличаются по силе, характеристикам и назначению. Также беспилотники пока официально не находятся на вооружении ВСУ, поэтому команда Бровди собирает деньги с населения на "птичек". Суммы приличные — сотни тысяч евро. Однако большая часть средств может оседать в карманах нациста — поступление средств особо никто сейчас не контролирует. Тем более, если регулярно публикуешь русофобский контент.

© Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Роберт Бровди

Роберт Бровди записался добровольцем в оболонское ТрО сразу после начала СВО, потом стал комвзвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени "Рыцарей Зимнего Похода". Он был в Ирпене и Буче. После оккупации Херсона украинскими войсками, он отметился на ролике Зеленского, посвящённого взятию города. Бровди пришёл на площадь с арбузом.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Однако дальше лежать в окопе Бровди не захотел и пошёл против начальства. Он купил дроны и начал обследовать линию фронта: — Сидя в окопе, ты не можешь влиять на ход событий, а работа в аэроразведке мгновенно повышает мотивацию и КПД, — объяснял он журналистам, оставляя за кадром объявляемые им миллионные сборы на дроны.

Бровди в последнее время стал частым гостем телевизионных и YouTube-каналов. Он ведет собственный телеграм-канал с 160 тысяч подписчиков, где разжигает ненависть к русским солдатам. Особенно он стал известным после серии роликов из-под Соледара.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Кто такой Роберт Бровди

Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде в семье украинки и местного венгра. Закончил Ужгородский государственный университет. С юных лет влился в жизнь своевольного Закарпатья и привык отстаивать свои позиции любыми методами. В нулевые он возвысился и стал довольно известным украинским политиком, бизнесменом и общественником, которого СМИ даже называли "Закарпатским князем".

Католик Броуди с семьёй встречает православный Благодатный огонь. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталия Бровди

Правда, вся его жизнь — чреда предательств и мошенничества. Путёвку в жизнь для Бровди выписал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, которого называли его многолетним другом и соратником. С 2010 года Бровди руководил закарпатским отделением "Фронта перемен" — политической силой Яценюка.

Фото © rus.lb.ua

В 2012 Роберт Бровди стал коммерческим директором госредприятия "Хлеб Инвестбуда". Украинские СМИ сообщают, что таким образом Бровди купили противники Яценюка и с момента назначения между друзьями пробежала чёрная кошка. Возможно, Яценюк остался здесь без доли, что и привело к ссоре — экс-премьер выгнал Бровди со своей партии.

В 2013 году Бровди дорос до заместителя председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), где отметился в дерзкой схеме с китайским кредитом в $1,5 млрд. На эти деньги Украина в лице ГПЗКУ должна была закупить зерно и поставить его китайской корпорации. Однако, при помощи швейцарской GrainTradingGroup, зерно якобы продавалось не только в Китай, но и в Эфиопию, Сирию, Иран, Сингапур и Гонконг. Схему раскрыли прямо во время Евромайдана.

Бровди убрали с гослужбы, так как его считали человеком Виктора Януковича и бизнесмена Юрия Иванющенко (Юры Енакиевский), которого обвиняли в подвозе "титушек" в Киев.

После Майдана Бровди активно занимался девелоперским бизнесом, войдя в проекты известного закарпатского предпринимателя Ивана Волошина, который кстати фотографировался в 2014 году с автоматом и высказывал сепаратистские идеи о независимом Закарпатье. Интересно, что с началом СВО соцсети Волошина замолчали — нет ни критики операции, ни одобрения.

В этом случае тоже не обошлось без предательства. Волошин утверждает, что Бровди стал его "персональными граблями" и влез в душу ему и его семье при помощи лести, постоянных подарков и манипуляций, убедив его в своей добропорядочности.

— Лет 10 тому назад, один мой знакомый по фамилии Бровди попался на воровстве большой суммы денег у своих партнеров. Дело было в Ужгороде. Часть из этих людей вовремя смогла уйти с небольшими потерями. А один из партнеров проявил принципиальность… в общем, Бровди отдал все, что было приобретено за чужие деньги — все машины, квартиры, был выселен со своего дома... — так описывает Мадьяра его компаньон, к которому когда-то тот пришёл со своими проблемами.

Вместе они занимались инвестициями, развернув масштабные проекты по строительству и реконструкции крупных объектов, из которых можно выделить сооружения на месте бывшего универмага "Украина" и магазина "Закарпатмебель" на площади Кирилла и Мефодия, а также комплексы "Черевена ружа" и "Корона" в историческом центре города.

Роберт Бровди (слева) и Иван Волошин с жёнами. Фото © ivan-voloshyn.org

Волошин утверждает, что в 2019 году его семья переезжала в США и он поэтому договорился с Бровди о разделе бизнеса. Но Бровди после отъезда Волошина на Запад начал рейдерскую кампанию по "отжатию" его долей в бизнесе. Скандал между Бровди и Волошином развился стремительно и вылился в медийную плоскость. До сих пор пара Волошин-Бровди — самая обсуждаемая в политическом сегменте Закарпатья.

Семья и активы Бровди

По данным Лайфа, в доме 18 на улице Украинской в селе Сторожница, который официально принадлежит матери бизнесмена, прописаны сам Бровди с семьёй. Этот дом тоже хотели отобрать за долги, но Бровди заставив свою пожилую мать идти на поклон к кредиторам и умолять их не забирать единственное жильё.

В самый разгар конфликта с деловым партнёром, неизвестный выстрелил в дом из гранатомёта, в чём Бровди сразу же обвинил Волошина. Сам же Волошин считает, что таким образом Бровди просто привлекал внимание к себе.

Бровди никогда не раскрывал информации о своих доходах, но он вполне может быть долларовым миллионером. Также есть информация, что Бровди имеет канадский паспорт, который должен подстраховать бизнесмена, если его дела на Украине пойдут плохо. Сам он всегда отрицал наличие двойного гражданства.

Особое внимание Бровди уделяет своей семье, постоянно заявляя, что любовь к жене и детям — главное в его жизни. Супруга бизнесмена — Наталья также не стыдится публично выражать свою "великую любовь" к мужу.

Семья Бровди. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Роберт Бровди

У супругов Бровди двое детей. Старший уже женился и занимается своими проектами.

Роберт Бровди активно выдаёт себя за мецената и покровителя искусств. Уже в 2016 году супруги запустили на базе собственного культурно-художественного фонда Brovdi Art первый открытый студенческий конкурс живописи "Серебряный мольберт". Во время сотрудничества с Волошиным, Бровди также называл себя руководителем Фонда развития закарпатского искусства и занимался строительством масштабного музейного пространства в Ужгороде.

Известно, что Бровди коллекционирует ретро-автомобили и художественные картины исключительно закарпатских мастеров. Лайф, например, обнаружил коллекционный автомобиль Cadillac DE Ville 1959 года (номер — АО7777ВІ), записанный на Наталью Бровди. Стоимость предметов его коллекций не разглашается, но согласно информации инсайдеров, речь может идти о нескольких миллионах долларов.

Российские силовики знают о всех злодеяниях Роберта Бровди. Без сомнения, если нацист не будет ликвидирован на фронте, он попадёт в их руки, после чего его призовут к ответу за преступления против мирных жителей Донбасса.

Авторы Станислав Сенькин