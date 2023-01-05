Президент под присмотром: Как охрану Зеленского возглавил разведчик ГУР Украины Самый заметный телохранитель президента Украины — Максим Донец. Лайф выяснил, что он служил в одной из секретных воинских частей Украины, бойцы которой специализируются на диверсиях. 4 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сазончик Константин / АР, © Flickr / President of Ukraine

Возле президента Украины, которого охраняют десятки охранников, примелькался один — 44-летний Максим Андреевич Донец. После своего избрания Зеленский указом № 337/2019 назначил Донца начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины (ГОУ). Он сопровождал Зеленского почти во всех его турне.

Владимир Зеленский, на заднем плане Максим Донец. Фото © Polygraf.net

Журналисты заметили, что раньше Донец охранял известного украинского олигарха Игоря Коломойского, что могло означать неусыпный контроль одиозного бизнесмена за новым президентом. Тем более что главой президентской администрации Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее трудился адвокатом и внештатным советником Коломойского.

Игорь Коломойский и Максим Донец. Фото © dp.vgorode.ua

Донца можно обнаружить на снимках, когда Коломойский председательствовал в Днепропетровской ОГА, а также когда олигарх приезжал в 2015 году к зданию "Укрнефти" и вступил в скандальную перепалку с депутатом Мустафой Найемом. Также Донец был замечен в качестве сотрудника безопасности близкого сподвижника Коломойского известного украинского политика Игоря Палицы.

Сам Зеленский уже попытался развеять сомнения: "У нас есть контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается охраной, которая занимается безопасностью... я не знаю, собственно говоря, всю систему целиком, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды. Вот и всё".

Кто такой Максим Донец?

Несмотря на близость к богатейшим людям Украины, в декларации Донца за 2018 год нет никакого личного недвижимого имущества. Охранник прописан у своего отца и имеет права проживания в нескольких служебных квартирах и общежитии воинской части. Донец указал в декларации бюджетный паркетник Honda CRV 2011 года (рыночная стоимость около $ 15 000) и накопления в сумме $ 10 000. Он женат на украинке Наталье Александровне. Семья воспитывает сына Матвея. Больше о Донце почти ничего не известно.

Максим Донец. Фото © Peoples.ru

До своего высокого назначения Донец работал охранником в фирме "Секьюрайтi". Сейчас она зарегистрирована по адресу г. Николаев, улица Спасская, дом 75А/1. Руководителем организации является ещё один человек Коломойского — Павел Одинцов. Размер уставного капитала составляет 21 500 000 грн. Охранный бизнес клана Коломойского курирует его бывший охранник — волынянин Олег Шайхет, который руководил спецподразделением "Сокол" волынского УБОПа и дослужился до полковника. Шайхет на пару с "Укронафта" Коломойского и владеет "Секьюрайтi".

"Секьюрайтi", по данным украинских СМИ, — фигурант расследования нескольких уголовных дел по терроризму, массовым беспорядкам, мошенничеству, легализации имущества, подделке документов.

Элитная часть на полуострове Рыбальский

По данным источника Лайфа, в "Секьюрайтi" Донец пришёл по оперативной работе — ранее он служил в в/ч А2245, которая находится в подчинении 4-й Службы специальной разведки Главного управления разведки ГШ ВС Украины и базируется на полуострове Рыбальский в черте Киева. Это засекреченная часть, которой официально нет на бумаге. Её шеврон также засекречен. Ещё часть называют — 10-й Отдельный отряд специального назначения ГУР МОУ. До начала спецоперации 10-й ООСН был единственным спецподразделением страны, уполномоченным совершать диверсии и за границей благодаря качественной подготовке личного состава.

Фото © M.nashaniva.com

Часть сформировал ещё в 1992 году отличившийся в Афганистане Герой СССР Ярослав Горошко. В её состав входят только офицеры и прапорщики. Причём действующие, а не из запаса. Отбор в часть очень жёсткий и проводится для каждого кандидата индивидуально. Также, по некоторым данным, у части нет своих казарм, поэтому бойцы живут в Киеве.

Эта часть является своего рода резервом министра обороны, где серьёзная прыжковая, водолазная и горная подготовка личного состава. По сути, офицеров части готовят для проведения диверсий. Например, в марте российские военные ликвидировали двух офицеров в/ч А2245 — полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Ахмедова и капитана 1-го ранга Дмитрия Сайчука, которые пытались прорваться через блокпост российских войск в Бородянском районе Киевской области.

Фото © M.nashaniva.com

Сайчук служил в морском центре спецназначения начальником отделения подготовки и оперативного руководства разведывательными водолазными группами. Таких людей называют "боевыми пловцами" — одно из главных направлений в в/ч А2245. Источник Лайфа рассказал, что боевых пловцов забрасывают работать в гражданские сферы, например персоналом на круизных лайнерах. Но, когда наступает час икс, такой боец должен выполнить приказ в любой точке земного шара. В том числе и совершить политическое убийство.

Не исключено, что, внедрив своего человека в охранные структуры Коломойского и Зеленского, Главное управление разведки Украины не только осуществляет контроль за действием первых лиц, но и выполняет за границей различные задачи разведки.

Авторы Станислав Сенькин