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19 января, 09:38

Путин принял участие в крещенских купаниях

<p>Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях в 2021 году. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64905/photos/65137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях в 2021 году. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин возобновил традицию крещенских купаний — глава государства окунулся в купель в Подмосковье. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент принимал участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Но на этот раз никаких фото- и видеоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал традиции", — отметил представитель Кремля.

Перекрестился и трижды окунулся. Появилось видео с купанием Путина в проруби на Крещение

Перекрестился и трижды окунулся. Появилось видео с купанием Путина в проруби на Крещение

Обычно Владимир Путин отмечает Крещение купанием в проруби, однако в 2022 году — в разгар пандемии — делать этого не стал. Как позже пояснил Дмитрий Песков, представители Церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И российский лидер прислушался к этим рекомендациям.

А в 2021 году президент поддержал традицию и окунулся в прорубь в Московской области. Российский лидер вышел к крещенской купели в тулупе и валенках, после, перекрестившись, три раза окунулся в ледяную воду. Видео с Владимиром Путиным в иордани тогда восхитило читателей британской газеты Daily Mail.

Александр Юнашев

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