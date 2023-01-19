Путин принял участие в крещенских купаниях

Президент РФ Владимир Путин возобновил традицию крещенских купаний — глава государства окунулся в купель в Подмосковье. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент принимал участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Но на этот раз никаких фото- и видеоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал традиции", — отметил представитель Кремля.

Обычно Владимир Путин отмечает Крещение купанием в проруби, однако в 2022 году — в разгар пандемии — делать этого не стал. Как позже пояснил Дмитрий Песков, представители Церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И российский лидер прислушался к этим рекомендациям.