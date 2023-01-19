"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 09:25

На 88-м году жизни умерла журналистка Бэлла Куркова

<p>Обложка © <a href="https://spbsj.ru/photostory/foto-kulturnaia-stolitsa-16" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spbsj.ru</a></p>

Обложка © spbsj.ru

На 88-м году жизни скончалась советская и российская журналистка Бэлла Куркова. Об этом сообщил замдиректора телеканала "Культура" Александр Ефимович.

"Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжёлой болезни", — сказал он РИА "Новости".

Прощание с журналисткой пройдёт в субботу, 21 января. Тогда же состоятся и похороны. Точное время и место будут известны позже.

Бэлла Куркова родилась в 1935 году. Окончив факультет журналистики Ленинградского университета в 1959 году, она устроилась корреспондентом в детскую газету "Ленинские искры", откуда позднее ушла на телевидение. В 1991 году Куркова возглавила Ленинградскую дирекцию ВГТРК, а в начале 2000-х была директором петербургской дирекции канала "Культура".

Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

Ранее Лайф сообщал, что на 78-м году жизни скончался российский кинорежиссёр Николай Досталь.

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров