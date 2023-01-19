Мэр Днепропетровска пожелал утопиться любителям крещенских купаний

Филатов привёл свою цитату 2020 года, в которой он, обращаясь к депутатам и чиновникам в преддверии Крещения, попросил не выкладывать в соцсети фотографии их "бренных тел в облегающих труселях, ныряющих с обнимку с попами в Днепр, да ещё и со своими бабами в неглиже". Мэр указал, что его рекомендации двухлетней давности по-прежнему в силе, и добавил, что городские власти не намерены обустраивать места для крещенских купаний в этом году.