Мэр Днепропетровска пожелал утопиться любителям крещенских купаний
Мэр Днепра Филатов отказался оборудовать проруби на Крещение и пожелал любителям купаний смерти
Мэр города Днепропетровска, переименованного властями Украины в Днепр, Борис Филатов в жёсткой форме высказался о традиции крещенских купаний, пожелав смерти любителям окунуться в прорубь. Такой пост появился в четверг в соцсетях политика.
Филатов привёл свою цитату 2020 года, в которой он, обращаясь к депутатам и чиновникам в преддверии Крещения, попросил не выкладывать в соцсети фотографии их "бренных тел в облегающих труселях, ныряющих с обнимку с попами в Днепр, да ещё и со своими бабами в неглиже". Мэр указал, что его рекомендации двухлетней давности по-прежнему в силе, и добавил, что городские власти не намерены обустраивать места для крещенских купаний в этом году.
"По своему усмотрению делайте что хотите. Можете хоть утопиться", — добавил он.
Напомним, что ранее Борис Филатов в России стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет возбудил против него производство за призывы убивать россиян по всему миру. Впрочем, прославился он дерзкими высказываниями и в адрес собственных сограждан. Так, экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича ещё задолго до его отставки Филатов обозвал говорящей задницей.
ТАСС / Владимир Смирнов