Учителя в России могут получить особый статус

За российскими учителями планируют закрепить особый статус, чтобы защитить их от различных неправомерных действий. Этот вопрос Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы сегодня с депутатами Государственной думы обсуждаем вопрос закрепления особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя", — заявил он в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.