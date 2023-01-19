"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 09:16

Учителя в России могут получить особый статус

Минпросвещения обсуждает с Госдумой вопрос внедрения особого статуса учителей

За российскими учителями планируют закрепить особый статус, чтобы защитить их от различных неправомерных действий. Этот вопрос Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы сегодня с депутатами Государственной думы обсуждаем вопрос закрепления особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя", — заявил он в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.

В России могут повысить разрешённую стоимость подарка учителю, но с условием

В России могут повысить разрешённую стоимость подарка учителю, но с условием

Ранее Лайф сообщал о том, что в Госдуме планируют расширить трудовые обязанности российских школьников. Там хотят снять запрет на привлечение учеников к уборке классов.

Обложка ©

Max Pixel

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров