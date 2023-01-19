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Регион
Опубликовано 19 января 2023, 09:09
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В Казахстане исключили из партии депутата Абильдаева, назвавшего киевский режим нацистским

Азамат Абильдаев. Обложка © Сайт партии "Ак жол"

Азамат Абильдаев. Обложка © Сайт партии "Ак жол"

Пресс-служба казахстанской партии "Ак жол" ("Светлый путь") сообщила об исключении из состава депутата Азамата Абильдаева. Ранее в интервью местному изданию он назвал киевский режим нацистским, добавив, что до лета украинцы сами задержат и осудят президента страны Владимира Зеленского, также парламентарий выразил поддержку российской СВО на территории Незалежной.

Однопартийцы Абильдаева заявили, что его высказывания противоречат позиции фракции и нарушают депутатскую этику. Помимо исключения парламентария из партии также было направлено письмо в ЦИК республики о незамедлительной приостановке его мандата.

"Ак жол" всегда будет уважать и поддерживать независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств", — подчеркнули в пресс-службе партии.

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А ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин оценил ход спецоперации на Украине. По словам главы государства, всё развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба.

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Наталья Исакова
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