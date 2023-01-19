Российским работодателям раскрыли, как сделать 31 декабря выходным
Юрист Нечаева объяснила, как работодателю сделать 31 декабря выходным
Российские работодатели могут сами сделать 31 декабря дополнительным выходным днём для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня. Об этом РИА "Новости" рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"Действующее законодательство не наделило работодателя правом переноса выходных дней в одностороннем порядке... Тем не менее работодатель не ограничен в возможности принять решение о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха", — отметила Нечаева.
Если инициатива исходит от работодателя, он и должен решить вопрос с оплатой этого выходного дня. Юрист советует издать локальный нормативный акт или внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной подлежит оплате.
Эксперт также напомнила позицию Роструда, согласно которой дополнительный выходной может повлечь уменьшение зарплаты, так как уменьшается и норма рабочего времени.
Напомним, дискуссии о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Госдума ранее направила на отзыв в правительство соответствующий законопроект, но кабмин его не поддержал. Кстати, в 2023 году 31 декабря выпадет на воскресенье.
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