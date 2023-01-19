Российским работодателям раскрыли, как сделать 31 декабря выходным

Российские работодатели могут сами сделать 31 декабря дополнительным выходным днём для своих сотрудников, решив вопрос с оплатой этого дня. Об этом РИА "Новости" рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

"Действующее законодательство не наделило работодателя правом переноса выходных дней в одностороннем порядке... Тем не менее работодатель не ограничен в возможности принять решение о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха", — отметила Нечаева.

Если инициатива исходит от работодателя, он и должен решить вопрос с оплатой этого выходного дня. Юрист советует издать локальный нормативный акт или внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной подлежит оплате.

Эксперт также напомнила позицию Роструда, согласно которой дополнительный выходной может повлечь уменьшение зарплаты, так как уменьшается и норма рабочего времени.