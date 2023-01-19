Новый министр обороны Германии Писториус дал присягу в Бундестаге
Новый министр обороны Германии 62-летний Борис Писториус официально вступил в должность, дав присягу в Бундестаге. Церемонию транслировали в четверг некоторые немецкие телеканалы и сайт военного ведомства ФРГ.
"Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также защищать Основной закон", — произнёс политик.
Напомним, 16 января экс-глава Министерства обороны Кристина Ламбрехт сама попросила Шольца об отставке, хотя слухи об этом появились ещё неделю назад. Причина — множество скандалов, последним из которых стало обращение министра к гражданам. Перед Новым годом Ламбрехт заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и то, как получила "много особых впечатлений".
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ТАСС / EPA / FILIP SINGER