Новый министр обороны Германии Писториус дал присягу в Бундестаге

"Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также защищать Основной закон", — произнёс политик.

Напомним, 16 января экс-глава Министерства обороны Кристина Ламбрехт сама попросила Шольца об отставке, хотя слухи об этом появились ещё неделю назад. Причина — множество скандалов, последним из которых стало обращение министра к гражданам. Перед Новым годом Ламбрехт заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и то, как получила "много особых впечатлений".