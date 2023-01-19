Лукашенко заявил, что попытки Запада "задушить" РФ и Белоруссию провалились

Различные попытки Запада всячески "задушить" Россию и Белоруссию не увенчались успехом и полностью провалились. Об этом во время встречи с главой МИД РФ Сергей Лавров заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить — и Россию, и Беларусь — сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим", — отметил белорусский лидер.