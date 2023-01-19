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19 января, 08:40

Лукашенко заявил, что попытки Запада "задушить" РФ и Белоруссию провалились

<p>Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минске. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1/8017" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a></p>

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минске. Фото © Telegram / Пул Первого

Различные попытки Запада всячески "задушить" Россию и Белоруссию не увенчались успехом и полностью провалились. Об этом во время встречи с главой МИД РФ Сергей Лавров заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить — и Россию, и Беларусь — сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим", — отметил белорусский лидер.

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Артур Белкин

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