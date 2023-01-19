В Европарламенте призвали направить госактивы России на репарации Украине

Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции "О создании трибунала по преступлению агрессии против Украины" призвали лишить государственные активы РФ суверенного иммунитета и использовать их в качестве репараций Незалежной. Об этом говорится в распространённой версии документа.

"Европарламент призывает ЕС и страны-члены, а также их партнёров и союзников к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций за нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая потенциальное лишение таких активов суверенного иммунитета или ограничение такого иммунитета в свете грубого характера таких нарушений", — говорится в документе.

Голосование по принятию документа может состояться уже сегодня, 19 января. Стоит отметить, что резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими, однако иные европейские институты должны к ним прислушиваться.