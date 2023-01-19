"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 09:06

Умер режиссёр телесериала "Штрафбат" Николай Досталь

Умер российский кинорежиссёр Николай Досталь

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Народный артист России, кинорежиссёр Николай Досталь умер в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Николай Николаевич скончался в среду (18 января. — Прим. Лайфа) в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат", — заявил собеседник агентства.

Причины смерти не сообщаются, в дальнейшем будет решено, где пройдёт церемония прощания с режиссёром.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. Является пасынком праправнучки Николая I Натальи Андросовой. За годы своей работы снял такие фильмы и сериалы, как "Штрафбат", "Облако-рай", "Гражданин начальник" и ряд других. Выступал также в качестве сценариста и актёра нескольких картин.

Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

Ранее Лайф сообщал, что в Москве найдено мумифицированное тело 64-летнего российского актёра Владимира Ипатова, известного по сериалам "Папины дочки", "Интерны" и "Физрук".

Артур Белкин
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров