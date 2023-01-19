Умер режиссёр телесериала "Штрафбат" Николай Досталь

Народный артист России, кинорежиссёр Николай Досталь умер в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Николай Николаевич скончался в среду (18 января. — Прим. Лайфа) в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат", — заявил собеседник агентства.

Причины смерти не сообщаются, в дальнейшем будет решено, где пройдёт церемония прощания с режиссёром.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. Является пасынком праправнучки Николая I Натальи Андросовой. За годы своей работы снял такие фильмы и сериалы, как "Штрафбат", "Облако-рай", "Гражданин начальник" и ряд других. Выступал также в качестве сценариста и актёра нескольких картин.