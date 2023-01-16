Мумию актёра из "Папиных дочек" нашли в квартире спустя месяц после смерти

В Москве найдено мумифицированное тело 64-летнего российского актёра Владимира Ипатова, известного по сериалам "Папины дочки", "Интерны" и "Физрук". Как сообщает Regnum, о пропаже актёра заявила его дочь Ксения. С её слов, мужчина перестал выходить на связь ещё до Нового года, но забили тревогу близкие лишь спустя пару недель.

Полицейские прибыли по месту жительства актёра, вскрыли дверь и обнаружили его мёртвым. Судя по внешним признакам, смерть наступила около месяца назад. Причины будут установлены по результатам вскрытия.

Последним проектом актёра Ипатова был приключенческий фильм "Последний богатырь", где ему досталась роль боярина.