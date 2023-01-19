Россиянин пытался улететь в Ташкент с автоматом, но не простым, а "золотым"

Таможенники обнаружили позолоченный автомат Калашникова в багаже россиянина, вылетающего из Екатеринбурга в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Речь идёт о модели АК-74М калибра 7,62-мм, которую мужчина пытался пронести в подарочном кейсе через зелёный коридор.

"Автомат был изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевьё изготовлены из ценных пород дерева. По нижней части ствола имеется несколько просверлённых отверстий", — говорится в сообщении.

Автомат, найденный в багаже пассажира в аэропорту Екатеринбурга. Фото © Уральское таможенное управление

Как отмечают таможенники, стоимость аналогичных изделий достигает 500 тысяч рублей. Сам мужчина признался, что это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами, которое он хотел подарить давнему другу. Сейчас изделие передано экспертам, чтобы понять, может ли автомат стать боевым.